Société [VIDEO] ​La Possession : Facture plus salée pour investissements musclés Les abonnés de La Possession doivent s’attendre à une augmentation du prix du m3 d’eau sur leur facture.

"Depuis 2012, le prix de la facture d’eau n’a pas augmenté à La Possession", commente Christophe Dambreville, adjoint en charge de l’agriculture et de l’eau. "Aujourd’hui, on est en 2018, on a des enjeux de développement du territoire avec beaucoup de bâtiments qui sortent de terre. On a des problèmes de ressource sur Ravine à Malheur. On arrive pas à fournir des projets qui nous demandent des permis de construire pour être lancés. On a des soucis d’approvisionnement quand les conditions météo ne sont pas favorables sur Dos d’Ane", liste-t-il les freins actuels avant d’entrevoir une augmentation comprise entre 7 et 8% pour le citoyen, ce qui représentera 1 euro par mois, soit 12 euros sur l’année pour un abonné Runéo.



Mais la douloureuse pourrait s’avérer plus avantageuse sur du long terme puisqu’elle est accompagnée d’un plan d’investissements de 20 millions d’euros sur 10 ans. Un financement qui doit irriguer la modernisation du réseau d’eau potable pour porter le taux de perte de 50% à seulement 25% après 2020. Un mal pour un bien donc. Une rénovation qui s’accompagnera par la pose de nouveaux compteurs permettant de relever en temps réel la consommation, et donc les éventuelles fuites sur le réseau. Un outil précieux pour le 1er adjoint Gilles Hubert qui y voit une solution aux doléances des administrés qui viennent régulièrement voir la mairie accompagnés de leur facture qui déborde, faute d’avoir détecté les fuites à temps. Les compteurs en télé-relevé seront déployés dans les trois ans à venir.



Ce programme d’investissement sera co-piloté par la Ville et Runéo (ex-Veolia). Les deux entités public/privé s’allient pour les dix prochaines années dans un type de SEM créé récemment par le législateur : la société d'économie mixte à opération unique (SEMOP). Une SEM au sein de laquelle Runéo détiendra 51% de l’actionnariat contre 49% pour la municipalité. Le nombre de membres du conseil d’administration de la SEMOP sera paritaire (3 élus pour 3 Runéo). L’instance sera présidée par un élu.



Après avoir peser le pour et le contre, la mairie de la Possession a donc écarté la piste un temps envisagée de gestion de l’eau sous forme de régie municipale. Le modèle ne court pas les rues parmi les 24 communes de l’île et le retour d’expérience des quatre ou cinq qui ont opté pour ce modèle n’a visiblement pas convaincu la municipalité, reconnaît Gilles Hubert.



LG Lu 392 fois





Dans la même rubrique : < > Route de Cilaos: La mise en service du nouveau tracé à Ilet Furcy prévue samedi Le Grand Prix Karting du Tampon annulé