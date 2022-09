A la Une .. VAX a encore frappé : "L’Histoire de La Réunion racontée aux enfants"

Chaque nouvel opus de Daniel Vaxelaire est un événement en soi, par son sujet, par son style, par l’aisance (et le plaisir) de lecture qu’il procure aux amateurs de belles lettres. Cette Histoire destinée aux enfants n’échappe pas à la règle. Par J.B - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 16:46

Cet ouvrage manquait à l’appel : exception faite d’un petit ouvrage devenu introuvable, de Defos du Rau, rien n’a jamais été conçu ici pour enseigner aux jeunes Réunionnais l’Histoire de leur pays. Vous voulez un exemple ?



J’ai dû attendre d’entrer en classe de 6è au vieux lycée Leconte de Lisle, à l’âge de dix ans, en 1958 (je sais, je sais !) pour apprendre qu’il y avait eu des esclaves à La Réunion ! Mes potes de la primaire et moi savions ce qu’était l’esclavage et l’avions déjà en horreur. Mais que cela ait pu se passer chez nous était invraisemblable, et pourtant…



Pour notre géographie, aucun souci : nous avions un petit manuel de géographie de La Réunion. Je me rappelle qu’en cours moyen, nous apprenions par coeur la liste des quatorze usines sucrières et distilleries. Mais pour notre Histoire, bézèf ! En ces époques où régnait encore une centralisation jacobine et la glorification du tout-à-Paris, il n’était pas question d’enseigner à ces chères têtes crépues autre chose que "nos ancêtres les Gaulois etc."



Ça fait rigoler (comme les Gaulois, tiens !) quand on sait que très peu d’Hexagonaux actuels descendent des Gaulois.



Ce livre de VAX est d’une limpidité extrême. On sent bien que cet auteur écrit pour être lu et non pas pour lui-même.



Soutenu, conforté par le trait de plume génial d’Olivier Giraud, VAX va au plus direct. Il nous présente une Histoire de La Réunion simple, dépouillée d’artifices oiseux, qui frappe à l’imagination et alimente l’envie d’en savoir plus. Ça c’est de la pédagogie, parole d’ex-enseignant.



Le texte revient sur les aspects essentiels de notre Histoire créole, que VAX maîtrise à la perfection depuis le Mémorial. D’une honnêteté intellectuelle à faire pâlir Voltaire, il raconte à nos mômes l’essentiel de ce qui les aidera à comprendre d’où ils viennent pour mieux aller où ils vont.



Des récapitulatifs sous forme de questions-réponses apparentent ce livre à un vrai manuel scolaire. Une rubrique m’a particulièrement enthousiasmé, "L’histoire dans les baskets". VAX choisit un lieu, le raccroche à un point précis de notre Histoire et dit précisément à son jeune lectorat qu’en cet endroit, d’accès facile, il pourra se plonger dans la réalité de ce qui s’est passé chez nous. C’est ainsi, qu’entre autres, il nous guide pas à pas vers le camp d’esclaves de Dimitile.



Ce livre est un ouvrage didactique, un livre de classe, un vrai de vrai, et chez moi, c’est un compliment !



VAX sait mettre en valeur tout ce qui fait la richesse de notre histoire, notre métissage, la douceur de vivre ; mais il ne dissimule rien des heures sombres.









Avec l’accord de mon vieil ami et complice Vaxelaire, je dis à cette dame, laquelle semblait manifestement conquise par notre histoire si singulière, si… éloignée de tout :

"Madame, l’éloignement peut être handicapant, qui le nierait ! Mais il n’empêchera jamais certains êtres d’exception de conquérir le monde".



Je lui citais deux exemples. Edmond Albius, esclave illettré, grâce à qui la fécondation artificielle de la vanille a fait le tour du monde. Alors qu’avant lui, la vanille n’existait qu’au Mexique grâce à une petite araignée fécondeuse endémique de cette région. Emile Hugot qui a tant révolutionné l’industrie sucrière que ses procédés ont fait le tour du monde aussi. Avec une conséquence désastreuse : c’est grâce au procédé Hugot que le Brésil nous taille des croupières sur le marché mondial. Pas parce que son sucre est meilleur, non ! Le sucre de La Réunion est unanimement salué comme un des meilleurs de la planète. Juste que la main-d’oeuvre brésilienne est moins chère. CQFD !

Pour finir, je veux affirmer avec une conviction en béton armé que cet ouvrage devrait être inscrit au programme des écoles primaires, et même secondaires, de chez nous. Il est temps que nos jeunes apprennent enfin notre Histoire en-dehors de tout circuit politique. Et pour l’heure, je ne vois rien de meilleur que le livre de VAX et Giraud.



---------------



"L’Histoire de La Réunion racontée aux enfants"

Daniel Vaxelaire/Olivier Giraud

Orphie éditions

