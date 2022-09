Communiqué VAMAC, grand lauréat du 1er startup Weekend Sport, Bien être et Innovation.

Après 54h de travail soutenu, le lauréat de ce premier opus sur la thématique du sport et du bien être est enfin connu. C’est VAMAC qui remporte cette édition grâce à son projet innovant en faveur de la mobilité durable. Par NP - Publié le Lundi 12 Septembre 2022 à 06:52

Organisée par l’association Webcup, cette 20ème édition du Startup Weekend, a permis de faire éclore et booster des idées en faveur du bien être des Réunionnais.



L'événement a réuni plus de 170 personnes, dont 12 porteur.s.es de projets et 30 coachs pour ce marathon entrepreneurial, riche de rencontres, de conseils et de coaching. L’écosystème créé par cette manifestation permet de partager les connaissances de chacun dans différents domaines : finance, marketing, communication, droit, intelligence artificielle, développement web, celà grâce au coaching mis en place.



Tous sont unanimes : non seulement ils ont créé du réseau mais ils ont acquis de nouvelles compétences et repartent avec une vraie vision de leur projet au terme de ce weekend d’efforts.



Un jury de 9 experts a eu la lourde tâche de départager les douze équipes ayant concourus.



VAMAC, a été désigné lauréat, avec son projet portant sur la création de vélos à assistance par air comprimé. Porté par Jean Daniel CAZAL, ce projet exceptionnel propose la création d’un système permettant d'assister les vélos avec 0 émission de CO2 et 0 déchet contrairement au vélo électrique. L'objectif est de promouvoir la mobilité des salariés de manière plus écologique grâce à l'utilisation de ce vélo.



“Je suis très content, je remercie tous ceux qui ont cru dans mon projet. Cette alternative au vélo électrique permet non seulement de répondre aux enjeux écologiques mais aussi législatifs. Il permettra de proposer des solutions écologiques dans les déplacements quotidiens des réunionnais. A terme on peut imaginer qu’il soit déployé sur d’autres types de véhicules.” témoigne Jean Daniel sous l’émotion.



A noter qu’il remporte également le prix du public.



Il remporte ainsi :



- 8 h d'accompagnement par les cabinets JHP Walter France et JHP So Finance

- Une formation en stratégie digitale et réseaux sociaux avec Créalise

- Le design & la charte graphique ainsi que le logo par l’agence Du Simple Au Double Le création de votre site internet par RUN IT System

- 150€ de bon d'achat dans les espaces de coworking de Lizine by CBO

- Une session de formation SST par Anthropoformation



O RUN par Olivier Ramalingom décroche la deuxième place de ce Startup Weekend. Il s’agit d’un concept qui propose une ligne de vêtements écologiques et recyclables pour les sportifs.



Le troisième prix est attribué à Jimmy Althierry avec son projet BOX GYM qui propose la création d’une salle de sport construite avec des conteneurs, privatisables et fonctionnant aux énergies renouvelables.



Le jury a également décerné un prix coup de cœur à Cocon ti Baba, porté par Laetitia Hoareau, et qui a pour objectif de créer un espace de bien-être dédié aux familles et aux jeunes enfants, spécialisé dans le soutien post natal.



Il est à noter que grâce à l’engagement de partenaires tel que l'université de la Réunion, l’IUT, l'agence régionale Nexa, les cabinets d'expertise comptable JHP Walter France et So Finance, cet évènement a pu être quasiment gratuit (1 euros symbolique). Une spécificité réunionnaise puisque nous sommes le seul territoire au monde où l’entrée à cet évènement tech et entrepreneurial n’est pas payant.