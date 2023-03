zinfos-moris.com V-Dem : "La démocratie semble ne tenir qu'à un fil à Maurice"

Par E. Moris - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 15:17

Encore une gifle pour Maurice ! Dans son rapport sur la démocratie 2023, intitulé « Defiance in the Face of Autocratization", l 'Institut V-Dem critique sévèrement Maurice. L'une de ses conclusions est que notre pays, tout comme l'Arménie et la Grèce, sont des démocraties en fort déclin.



Une autre conclusion de l'Institut V-Dem est que « la démocratie semble ne tenir qu'à un fil à Maurice ».

Le rapport souligne aussi que...



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... « Defiance in the Face of Autocratization", l« la démocratie semble ne tenir qu'à un fil à Maurice ».