Utiliser son smartphone aux toilettes favoriserait (entre autres) le développement d'hémorroïdes

Vous emmenez votre smartphone avec vous aux toilettes ? C'est une bien mauvaise idée, à en croire une étude britannique qui pointe des risques pour la santé.



Selon les médecins, cette fâcheuse habitude pousse à rester plus longtemps que la normale en position assise et entraîne ainsi une augmentation de la pression des veines de l'anus sur le rectum inférieur. Ce qui favorise les crises hémorroïdaires.



Ce n'est pas tout. C'est aussi le risque de contaminer son téléphone avec des germes et bactéries en tout genre (par le biais de nos mains notamment en contact avec le bouton de la chasse d'eau, la poignée de porte, etc). Ainsi, même après s'être lavé les mains, ces germes et bactéries finiront de nouveau sur les mains lors de l'utilisation du smartphone précédemment contaminé, si non nettoyé. Et fort probablement ensuite dans notre bouche (en mangeant avec les doigts, en préparant à manger, en se rongeant les ongles...).



Pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, il est recommandé de garder son téléphone dans la main qui ne sert pas à s’essuyer ainsi que de le nettoyer avec un anti-bactérien en sortant.