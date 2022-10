A la Une . Utilisation du 49-3 pour le vote du budget : "Une honte" pour Jean-Hugues Ratenon

"C'est un déni de démocratie". Le député de la 5e circonscription, Jean-Hugues Ratenon, n'a pas mâché ses mots suite au recours au 49-3 par le gouvernement pour faire passer la première partie du projet de loi finances 2023. Le parlementaire voit dans la démarche de la majorité présidentiel un "aveu de faiblesse". Par NP - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 06:57

Comme prévisible, le gouvernement a donc décidé de museler le débat démocratique en activant le 49.3 sur le projet de loi de fiances 2023.



C’est un pouvoir constitutionnel donné au Gouvernement. C’est donc légal. Mais pour autant pas moral.

En effet pour un gouvernement mis en minorité et surtout en Outre-Mer lors des dernières élections présidentielles et législatives mais qui se déclarait prêt à débattre, à faire de la co-construction avec les Oppositions, à être proche des Français ; c’est encore de l’illusion, un écran de fumée. C’est un aveu de faiblesse.



Nous laisser préparer, défendre nos amendements, les retoquer ; pour au final dégainé le 49.3 : c’est un déni de la démocratie.

Comme ce gouvernement ne veut rien entendre, il y a de grandes craintes que le 49.3 soit aussi dégainé pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale et également pour le budget de l’Outre-Mer alors que nous avions des amendements proposés par les acteurs de terrains.



Nous devons être la risée du monde entier quand nous nous présentons comme des champions de la démocratie, de la liberté et que dans le même temps ce gouvernement piétine ces valeurs fondamentales.



Une honte. Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion