Utilisation des fonds du plan de relance : visite du sous-préfet à la relance sur le territoire

Par CASUD - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 16:02

Ce mardi 07 septembre 2021, le Sous-Préfet à la Relance, M. Gilbert MANCIET, le 2eme Vice-président de la CASUD M. Jacquet HOARAU, représentant du Président André THIEN AH KOON, accompagnés de la représentante du Sous-Préfet de Saint-Pierre, Mme Audrey SERVAT et de messieurs Christian LANDRY et Henri-Claude HUET respectivement 4ème et 8ème Vice-président de l’intercommunalité et adjoints au maire de Saint-Joseph ont effectué un déplacement sur site, à Saint-Joseph, pour voir comment sont gérés les fonds du plan de Relance (mis en place par le Président de La République). Ce déplacement dans les locaux de l'intercommunalité et sur le site de la station d'épuration de Saint-Joseph (mise en route en 2015) a été l'occasion d'évoquer l’intérêt d’étendre le réseau d'assainissement des eaux usées sur la commune de Saint-Joseph. Le projet d'extension du réseau d'assainissement collectif a pour principaux objectifs d'assurer le fonctionnement optimal de la station d'épuration de Saint-Joseph, de garantir à la population Saint-Joséphoise l'assainissement de leurs habitations, d'assurer une meilleure qualité environnementale et à terme d'opérer l'extension du réseau sur Vincendo/Langevin. Il offrira également la possibilité à la commune de la Petite-Île de s'y raccorder. Ce projet d'extension du réseau d'assainissement examiné par les représentants de l’État et les élus communautaires concernera essentiellement 10 rues des quartiers des Grègues, Cayenne, Butor et des Bas de Jean-Petit pour un coût de 2 279 000 € HT avec une subvention de 1 823 200 € (80% du coût total hors taxe prévisionnel) au titre du plan de Relance. Le réseau sera posé en gravitaire essentiellement et sera installé sous voirie publique. L'ordre de service de démarrage est prévu pour novembre 2021 et la fin des travaux des travaux au second semestre 2022.