Société Usurpation d’identité : La Caf appelle à la plus grande vigilance Une femme d’une cinquantaine d’années a, le 15 janvier dernier, été interpellée. Elle s’en prenait à des personnes particulièrement vulnérables. Se faisant passer pour un agent de la Caf, elle aurait arnaqué plusieurs victimes dans le sud de l’île.

Face à ce type de personnes malveillantes, la Caf appelle ses allocataires à la plus grande vigilance. "Les agents de contrôle sont des agents agréés et assermentés devant le Tribunal d’Instance".

Une personne malveillante se faisant passer pour un agent de la Caf vient d’être arrêtée par la gendarmerie.



La Caf appelle ses allocataires à la plus grande vigilance et rappelle que ses agents de contrôle sont des agents agréés et assermentés devant le Tribunal d’Instance : ils sont titulaires d’une carte d’identité professionnelle. Tenus au secret professionnel, ils vérifient l’exactitude des déclarations, analysent globalement la situation de l’allocataire, l’informent, le conseillent et l’orientent dans ses démarches.



Ainsi, un contrôleur de la Caf ne demande jamais d’informations relatives à votre carte bancaire (votre numéro, votre code) et aucun retrait d’argent en liquide ne vous sera également demandé pour régler une créance. Si une personne fait cette démarche en se présentant comme un contrôleur de la Caf, il s’agit d’une usurpation d’identité et de fonction !



Si vous avez un doute sur une personne se présentant comme un contrôleur de la Caf, sachez qu’en appelant notre plateforme téléphonique au 0 810 25 97 40 (0,06 €/min + prix appel) vous pouvez savoir si un contrôle est en cours sur votre dossier et vous pouvez demander à être mis en contact avec lui si vous le souhaitez.



La Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion assure un service public à la population, dans le respect des valeurs de gratuité et de bienveillance. Nicolas Payet Lu 130 fois







Dans la même rubrique : < > Makoterie : Le square oublié Philippe Narassiguin compte révolutionner l'enseignement de l'Economie grâce à l'e-learning