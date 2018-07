Usine de Vue Belle: Grand ménage pour une nouvelle vie

C'est le grand ménage. Depuis une quinzaine de jours, des travaux de nettoyage et de sécurisation sont menés dans l'ancienne usine sucrière de Vue Belle, à La Saline. Des opérations nécessaires pour permettre à cette bâtisse de connaître une nouvelle vie. Car le bâtiment, construit en 1865 et à l'arrêt depuis les années 1970, est aujourd’hui envahi par la végétation et les déchets.



"Le but est d'avoir accès à l'intérieur de l'usine pour y mener des études, dans la perspective de futurs aménagements", informe Sébastien Guiltat, en charge de la cellule patrimoine culturel et du label Ville d'art et d'histoire à la mairie de Saint-Paul, sur place ce mardi pour une réunion de chantier. Outre les diagnostics techniques - notamment destinés à évaluer l'état du bâti et la présence ou non d'amiante - des études seront menées sur "l'histoire de l'usine et l'archéologie du bâti", en collaboration avec la DAC-OI.



La destination pas encore arrêtée



L'occasion également d'étudier l'histoire des bâtiments attenants pour une vision "la plus exhaustive possible" de ce quartier dont l'usine était le poumon économique. "Au-delà, un travail pédagogique sera mené avec les habitants mais aussi les scolaires", précise Sébastien Guiltat, avant d'indiquer : "Les opérations de nettoyage devraient être terminées fin août/début septembre".



Si donner un second souffle à cet édifice de 3800 mètres carrés s'inscrit dans ​le cadre du projet de développement du bourg de La Saline porté par la Ville , aucune destination n'a pour le moment été arrêtée. La municipalité indique seulement que "le projet fera l'objet d'une large concertation avec la population et les associations avant d’être couché sur le papier". Tous les scénarios restent donc envisageables.