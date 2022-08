A la Une . Usine de Bois-Rouge : Les planteurs de canne font constater leurs pertes

La situation devient intenable. Déjà embourbés dans les négociations de la convention canne qui ont retardé le début de la campagne, les planteurs rattachés à l’usine de Bois rouge se mobilisent. Ils réclament la reprise du travail à Tereos et ont sollicité un huissier pour faire constater les pertes pour qu'elles soient reconnues par l'industriel. Par SF - LG - Publié le Lundi 22 Août 2022 à 14:57

Cela fera une semaine ce mardi que des salariés de Tereos font grève à Bois Rouge sur Saint-André. Organisés en intersyndicale, ils font état d’un management à revoir de la part d’un cadre dirigeant. Leur action pénalise les planteurs dont les cannes sont déjà coupées.



Dans le champ de Frédéric Barret, planteur de cannes dans les Hauts de Saint-Benoît, les cannes coupées jonchent le sol. Sur ces 8 hectares de cannes qu’il cultive, il a récolté 1375 tonnes l’an dernier. Aujourd’hui, il explique avoir près de 120 tonnes à terre, une partie de la récolte qui risque d’être perdue, et qui en attendant un déblocage de l’usine, perd de sa richesse.



Dominique Clain, président de l’UPNA indique que la marchandise en souffrance est estimée à plus de 10.000 tonnes de cannes, qu'elles soient sur la plateforme de l’usine sucrière ou dans les 600 remorques en attente devant les usines de l'Est.



Les organisations syndicales de planteurs se retrouvent sur l’urgence de la situation et des idées émergent. Alors qu’un transfert des cannes à traiter vers le Gol, à Saint-Louis, obtient la préférence de certains, d’autres évoquent la piste d’une indemnisation pour la perte de richesse subie.



Les syndicats ont mandaté un huissier pour constater leurs pertes et comptent faire valoir ce rapport auprès de l'industriel dans l'espoir d'obtenir réparation.