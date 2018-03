Usagers du TCO, donnez votre avis sur l’aménagement de votre territoire

Le TCO (Territoire de la Côte Ouest) informe ses usagers qu’une enquête publique relative à la révision du SCoT Ouest se tient actuellement depuis ce 14 septembre et ce jusqu’au 14 octobre 2016. La population a donc un mois pour s’exprimer et donner son avis sur le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest.Ce document de planification stratégique relatif à l’aménagement du territoire est le document de référence définissant sur 10 ans les choix stratégiques du TCO en matière de développement et d’aménagement. Il précise les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés, les espaces à protéger, les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les espaces agricoles naturels ou forestiers.Pour contribuer à l’enquête publique, la procédure est simple.Toutes les informations sont disponibles sur le site www.tco.re : les pièces administratives (arrêtés, avis d’enquête publique, …) et différents rapports permettant de mieux appréhender le sujet (rapport de présentation, Projet d’Aménagement et de Développement Durables, Document d’Orientation et d’Objectifs, …). Les internautes peuvent réagir en complétant le formulaire en ligne Les mêmes documents sont également à disposition dans chaque lieu d’enquête publique. Les usagers de chaque commune du TCO (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) peuvent se rendre dans les mairies centrales et certaines mairies annexes (Piton Saint-Leu et Plateau Caillou) aux horaires d’ouverture habituels.Un commissaire enquêteur accueille également les usagers lors de ses permanences dont les lieux, jours et horaires sont indiqués sur le site www.tco.re et par affichage sur les lieux d’enquête. La population est invitée à prendre connaissance du projet de révision du SCoT Ouest et à formuler ses observations dans les registres d’enquête prévus à cet effet.