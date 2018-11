Urgent : La SPA recherche des voyageurs accompagnateurs

La Société Protectrice des Animaux Réunion recherche de toute urgence des personnes qui voyagent, par avion, à destination de PARIS pour accompagner des chiens où ils sont attendus et adoptés par des familles en métropole.



Nous avons été contrôlés vendredi et notre refuge du Grand Prado a beaucoup de chiens réservés qui ne peuvent partir.



Nous ne pouvons plus prendre d'autres chiens tant que ceux-ci ne sont pas partis.



Vous pouvez appeler au 0262 34 70 97 ou 0692 70 89 31, vous demandez Adeline Thibaudeau.



Tous les frais éventuels demandés par la compagnie aérienne, relatifs à l'accompagnement par avion d'un animal, seront à la charge de l'association.



Un grand merci par avance pour votre précieuse aide car vous rendriez un énorme service à la SPA Réunion en faveur de nos toutous.



Thérèse, bénévole SPA Réunion