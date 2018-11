Gilets Jaunes Urgence sociale: St-Benoît demande que l’ordre public soit instauré

Le mouvement social initié depuis le 17 novembre s'enlise à La Réunion. Le mouvement citoyen des "gilets jaunes" exprime une exaspération des Réunionnais sur la cherté de la vie et la pression fiscale.





Le ras-le-bol exprimé depuis quelques jours est légitime et des réponses concrètes doivent être apportées. En qualité de conseiller municipal de l'opposition, je demande solennellement au maire de Saint-Benoît de réunir un conseil municipal extraordinaire afin que des propositions et des engagements vis-à-vis de la population bénédictine soient discutés.



Je propose, en effet, que des décisions soit prises sur les points suivants : la baisse du prix de l'eau sur notre territoire communal,

la revalorisation du budget du CCAS,

la gratuité des transports en commun sur le réseau Estival pour les étudiants, les demandeurs

d'emploi et les seniors (pour l'ensemble des communes de la CIREST),

S'agissant des troubles à l'ordre public et des violences urbaines qui ont frappé notre commune, je demande au maire de Saint-Benoît de mettre en œuvre dans les meilleurs délais le déploiement de la vidéoprotection, projet en attente depuis 3 ans, sur les secteurs les plus sensibles, constatés par la gendarmerie.



Enfin, j'appelle à un retour au calme dans notre ville et demande aux autorités (forces de l'ordre et justice) de faire preuve de sévérité à l'égard de ceux qui profitent de ce mouvement social pour casser et piller ainsi qu'à l'égard des parents dont les enfants mineurs participent à ces violences.





