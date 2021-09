A la Une . Urbanisme et changement climatique: Des experts internationaux rendront leur copie à la Région

Ce mercredi, la Région Réunion, associée à l'Agence Française de Développement et aux Ateliers de Cergy, a lancé "l'atelier international d'urbanisme". Jusqu'au 8 octobre, une quinzaine d'experts internationaux vont plancher sur l'adaptation des territoires insulaires face au changement climatique avant de rendre leurs travaux devant un jury. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 à 12:07

La vice-présidente de la Région Réunion a officiellement donné le coup d'envoi ce mercredi matin de l'atelier international d'urbanisme à La Réunion. Autrement dit, comment les territoires d'outre-mer vont-il s'adapter au changement climatique et "continuer à faire de nos îles un modèle", a indiqué Karine Nabénésa en lieu et place d'Huguette Bello retenue au conseil de surveillance du CHU. "Les îles et les archipels doivent relever des défis vitaux", a affirmé la vice-présidente, citant la vulnérabilité économique, la transition énergétique et la préservation de la bio-diversité.



La collectivité régionale s’est associée à l’Agence Française de Développement (AFD) et aux Ateliers de Cergy pour l’organisation des travaux constituant l'atelier sur le thème de « L’adaptation des territoires insulaires face au changement climatique » qui se tiendra jusqu’au 8 octobre.

L'objectif est de recueillir des pistes concrètes, adaptées et viables, permettant de réduire la consommation d’espace et de protéger les écosystèmes, tout en répondant aux besoins conséquents en logements, habitat de qualité, accessibilité aux services et équipements publics pour tous.



Quinze experts internationaux et bénévoles venant de La Réunion, du Brésil, d'Indonésie, d'Inde, d'Afrique du Sud, de Maurice, de Madagascar ou encore d'Allemagne vont travailler ensemble pendant deux semaines, avec l’accompagnement de partenaires locaux, pour proposer des stratégies illustrées et déclinées à plusieurs échelles.



Lors de cette matinée de lancement, chacun d'entre eux a pu se présenter avant la création de sous-groupes qui vont entrer dès aujourd'hui dans le vif du sujet de la résilience insulaire selon quatre axes: l'eau, les modes d'habitat, le développement durable et l'économie inclusive. Ces axes vont s'entremêler sur les territoires d'intérêt que sont le TCO, la CIREST et la CIVIS directement concernés par ces travaux.