Unsa Police : "Des violences et dégradations intolérables"

Les forces de l'ordre ont été sur tous les fronts suite aux échauffourées, caillassages et incendies déclenchés de nuit depuis samedi. "Deux concessions automobiles incendiées, un restaurant fast food dévalisé et détruit en partie. Des barrages en soirée avec des affrontements systématiques. Un commissariat caillassé", indique le syndicat l'Unsa Police.

Des policiers ont également été blessés.

Face à "une contestation qui ne semble pas faiblir", l'Unsa Police "dénonce avec fermeté des violences et dégradations intolérables". "Des revendications sociales et économiques ne trouveront jamais de légitimité dans la violence".

"Unsa police, syndicat apolitique et responsable, n'a appelé à aucune action de quelque forme que ce soit et n'a manifesté aucun soutien à un mouvement citoyen à la base pacifique, repris par des délinquants au travers des réseaux sociaux et conduisant à des débordements prévisibles."

Le syndicat "apporte tout son soutien aux policiers dans ces moments difficiles dont le professionnalisme et la disponibilité n'est plus à démontrer", souligne Jean-Pierre Lauret, secrétaire régional Unsa Police.