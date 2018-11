Université de La Réunion : Reprise ce vendredi uniquement pour les personnels de l’établissement

Compte-tenu de l’évolution de la situation, Monsieur le Président de l'Université de La Réunion et Monsieur le Président du Conseil académique, en accord avec Mesdames et Messieurs les directeurs de composantes ont pris la décision de réouvrir l’établissement dès demain, vendredi 23 novembre 2018, pour l’ensemble de ses sites :



· campus du Moufia,

· campus du Parc Technologique Universitaire,

· campus de la Victoire,

· campus de Bellepierre,

· campus du Tampon,

· campus de Terre-Sainte,

· station du Maïdo



Cette reprise concerne uniquement les personnels de l’établissement.



Toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens), événements et instances de toutes les facultés, Écoles, Instituts et services tous sites confondus, sont suspendus, les vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018.