Université de La Réunion : Pas très courageux, Frédéric Miranville

Peu de temps avant, toutes les rédactions reçoivent un rectificatif du service Com informant que la conférence de presse commencerait avec une demi-heure de retard.En fait, à l'heure dite, aucune trace du Président Miranville. Aucune explication à son absence. À sa place, Jérôme Gardody, le vice-président en charge de la formation et de la vie étudiante.Frédéric Miranville n'avait sans doute pas envie de répondre aux questions embarrassantes des journalistes après les révélations de Zinfos hier soir, sur l'existence d'un rapport accablant pour sa gestion rédigé par des inspecteurs spécialement envoyés par la ministre de l'Enseignement supérieur. On y évoque, selon nos informations, pas moins d'une multitude de cas de harcèlement de la part du président lui-même, mais de certains vice-présidents, du directeur de cabinet Stéphane Maillot et du DRH, Jean-Bruno Gereone.Les lecteurs de Zinfos se souviennent sans doute de Stéphane Maillot. Ancien président de l'UNEF, nous avions révélé qu'il s'agissait un brillant étudiant qui a obtenu 0 dans toutes les matières lors de sa première année de Master et qui ne pouvait donc pas être titulaire du diplôme dont il se prévalait En lieu et place de Frédéric Miranville, c'est donc Jérôme Gardody qui a dû répondre aux journalistes . Il s'est dit "surpris que pour un dossier censé être confidentiel, des éléments se retrouvent dans les journaux. Cela dénote une politisation des pratiques au sein de l'université. L'université est coutumière de ce type de rapport ou d'enquête et comme d'habitude nous allons produire les éléments nécessaires pour y répondre."Pas très malin le Jérôme Gardoby. Sans même s'en rendre compte, il a avoué que l'équipe de direction de l'université avait déjà reçu par le passé de multiples critiques de la part de l'inspection du ministère. Et pas sûr que l'argument selon lequel ce dossier serait politisé plaise à la ministre...