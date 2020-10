Université de La Réunion : L'élection annulée

La décision est tombée le mercredi 14 octobre. La commission de contrôle des opérations électorales de l'Université de La Réunion a annulé plusieurs opérations réalisées le 25 septembre 2020.



En détails, plusieurs scrutins ont été invalidés :

- Celui qui désignait les représentants des personnels dans le collège A des professeurs et assimilés au conseil d'administration de l'Université de La Réunion

- Secteur 1 du collège 1 à la commission de la recherche du conseil académique

- Secteur 4 du collège 1 à la commission de la recherche du conseil académique

- Secteur 2 du collège A à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique



Pourquoi ces élections ont-elles été annulées ?



L'élection du Collège A des professeurs a été annulée car 7 électeurs n'avaient pas été intégrés au processus de vote. L'écart entre les deux listes de candidats n'était que de 2 voix, la commission de contrôle considère donc que cette erreur porte atteinte à la sincérité du scrutin.



Pour ce qui est des élections au niveau des commissions (recherche du conseil académique, formation et de la vie universitaire du conseil académique), une liste a été admise alors qu'elle ne respectait pas la règle de parité.