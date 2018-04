Communiqué Université de La Réunion : L’UNEF remporte les élections

Ce jeudi 05 Avril 2018, les 14 000 étudiants de l’Université de La Réunion devaient désigner leurs représentants pour l’ensemble des conseils centraux. Ces conseils sont chargés de déterminer l’offre de formation, la politique globale de l’Université ou encore la répartition des moyens par le conseil d’administration.

L’UNEF Réunion a été plébiscitée dans les urnes à l’occasion de ses élections. L’organisation recueille plus de 70 % des suffrages avec un taux de participation qui s’élève à plus de 9,51%, soit plus élevé que la moyenne nationale qui oscille aux alentours de 7 %.

Les listes UNEF et associations etudiantes arrivent en tête sur la totalité des bureaux de vote et des grands secteurs de formation : Droit, Lettres, Sciences et Santé. L’organisation obtient ainsi 10 sièges sur 14 en conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et 4 sièges sur 6 en conseil d’administration (CA). La deuxième liste, enregistre quant à elle une perte de 2 sièges par rapport à 2016. Cela traduit l’adhésion des étudiants réunionnais au projet porté par l’UNEF Réunion.



Il s’agira notamment de défendre dans les instances de l’Université :

- Des mesures pour permettre la réussite du plus grand nombre avec notamment le remplacement des professeurs en arrêt maladie, l’élargissement des horaires des bibliothèques en période d’examens, l’ouverture d’une troisième année d’AES sur le site du Tampon ou encore l’amélioration des dispositifs de tutorat.

- Des mesures pour un plan de rénovation des campus et notamment un fonctionnement optimal de la climatisation, une augmentation du nombre de place de parking, un nouveau gymnase pour le Tampon, ainsi que la rénovation des amphithéâtres et des WC.

- Des mesures pour la dynamisation de la vie étudiante avec une amélioration du réseau de bus, une carte unique multiservices, des soirées étudiantes sur l’université et une meilleure organisation des inscriptions.

L’UNEF sera vigilante sur l’organisation de la rentrée 2018 qui sera la première organisée sous Parcoursup. Notre organisation sera particulièrement vigilante sur les modalités de choix des candidatures qui seront examinés en CFVU du 12 Avril 2018.

Légitimée par le suffrage des étudiants qui positionne à nouveau l’UNEF comme première organisation étudiante, l’UNEF n’acceptera aucune sélection pour intégrer les formations de l’Université de La Réunion.

Samantha POTHIN, Présidente de l'UNEF Réunion





