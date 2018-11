Gilets Jaunes Université de La Réunion : Fermeture maintenue





La situation actuelle de blocages, de difficultés de circulation et d'approvisionnements ne nous permettent pas d'ouvrir l'établissement dans des conditions normales pour le vendredi 30 novembre 2018.

Ainsi, en accord avec le Président du Conseil Académique, le Fonctionnaire Sécurité-Défense, la Directrice Générale des Services et les Directions de Composantes, l'ensemble des sites de l'établissement sera fermé aux usagers, c'est à dire : le campus du Moufia,

le campus du Parc Technologique Universitaire,

le campus de la Victoire,

le campus de Bellepierre,

le campus du Tampon,

le campus de Terre-Sainte,

l'ensemble des sites d'observations dépendant de l'université L'établissement est cependant ouvert aux personnels, sur la base du volontariat et sous réserve de conditions sécurisées d'accès aux différents campus de l'établissement.

La plus grande bienveillance sera observée par la Direction pour les personnels soumis à des contraintes de circulation ou de pénurie de carburant.



P/O Le Président de l'Université de La Réunion Charlotte Molina





