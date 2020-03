Société Université: Les personnels appellent à la grève ce jeudi



Ces lois constitueraient des régressions sociales. Elles accentueraient la dégradation et la précarisation des conditions de travail du personnel de l’université et renforceraient la concurrence entre personnes de mêmes catégories. En s’inscrivant dans un mouvement de mobilisation nationale, cet appel vise à la défense d’un État social, garant d’une société intégrée et démocratique, au sein de laquelle l’université demeure un service public dont l’accès doit être gratuit et universel. Les personnels se réuniront en Assemblée Générale à partir de 10h30, dans l’amphithéâtre Genevaux (Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Campus du Moufia), à l’issue de laquelle sera convoquée une conférence de presse pour communiquer les suites données à la mobilisation. Les personnels de l’Université de la Réunion (étudiant.e.s, agent.e.s techniques, chercheur.e.s, enseignant.e.s, doctorant.e.s, vacataires) appellent à la grève le jeudi 5 mars 2020 pour lutter contre les projets de Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) et de réforme du système des retraites. Le communiqué à retrouver ci dessous: Nicolas Payet Lu 194 fois







