Université : Les étudiants en médecine attendent toujours leur résultat

Dans une lettre ouverte à la direction de l’Université de La Réunion, les étudiants de première année de médecine font part de leur détresse. À la veille de la fermeture de l’établissement, ils ne connaissent toujours pas les résultats des oraux du second groupe. Une situation compliquée pour eux puisqu’ils ne peuvent pas avancer dans leurs démarches administratives ou dans l’éventualité d’un déménagement en métropole.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 06:42

La lettre ouverte :

Pourquoi l’UFR Santé de La Réunion maltraite tant ses étudiants en première année de médecine ?

Lettre ouverte à M. Frédéric Miranville, président de l’Université

Mme Bérénice Doray, doyenne par intérim de l’UFR Santé

M. Jimmy Selambarom, président du jury du second groupe



Vous venez d’annoncer, par communiqué de presse du 13 juillet 2021, que l’Université de La Réunion sera fermée du 16 juillet au 16 août 2021. Ce communiqué, bien qu’habituel, prend une tournure très particulière cette année. Plus de 150 étudiants de première année de médecine attendent depuis le 9 juillet dernier, sans aucune communication de votre part, les résultats des oraux du second groupe des examens de médecine passés du 5 au 8 juillet 2021.



Vous n’êtes pas sans savoir que sans ces résultats (positifs ou négatifs), ces étudiants sont bloqués dans leurs démarches concernant leur ré-orientation. Le système Parcoursup clôture les vœux le 16 juillet 2021 pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas tenter une année en las2. Certains ont des logements à chercher ailleurs au cas où ils échouent, parfois même en métropole, d'autres ont des dossiers à monter, à valider pour se réorienter.



Vous devez sûrement penser que ces étudiants sont habitués à une telle indifférence, puisque ce n’est pas la première fois que vous agissez de la sorte. Pour rappel, vous avez eu 3 semaines de retard dans la publication des notes du premier semestre sans aucune communication (en janvier 2021) et 2 semaines de retard dans la publication des notes du second semestre sans aucune communication (en juin 2021).



A ce titre, les étudiants attendent toujours leur classement concernant les examens écrits pour le premier et pour le second semestre.



Il est impossible de s’habituer à un tel mépris et à l’image désastreuse que vous montrez à la jeunesse. D’autant plus, que ces retards et ces non-communications font planer chez les étudiants et chez leurs parents des doutes sérieux sur votre intégrité et sur l’intégrité des résultats.



Bien que vous soyez dépendant de la publication de l’arrêté sur la fongibilité des places non pourvues entre filières (publication intervenue au journal officiel du 13 juillet 2021-



Bien évidement, nous comptons sur votre prompte réactivité pour adresser une demande écrite dérogatoire au Ministère (MESRI) pour permettre l’application pleine et entière de cette fongibilité entre filières.



Tous vos agissements sont définis dans le dictionnaire par un seul mot : MALTRAITANCE (mauvais traitement, occasionnel, durable ou répété, infligé à une personne ou un groupe que l'on traite avec violence, mépris, ou indignité. La maltraitance implique un rapport de pouvoir ou domination entre l'auteur et la victime, qui est ainsi souvent dépendante et sans défense).



Comment pouvez-vous infliger de telles souffrances avec une telle indifférence ? Vous jugez les étudiants à l'oral sur les compétences des professionnels de santé, au centre desquelles, il y a la communication et l'empathie. Avez-vous déjà oublié votre formation ?



Ainsi, le Collectif PassLas974, le Collectif Pass-Las Réunion Dentaire/Pharma et l’Association Pass 974 vous demandent, M. Miranville, Mme Doray, M. Selambarom, de prendre enfin vos responsabilités et de diffuser les résultats d’admission du second groupe au plus tard ce jeudi 15 juillet 2021.

A défaut, nous appellerons tous les étudiants et leurs parents à se présenter ce vendredi 16 juillet 2021 dans vos bureaux, afin d’obtenir la publication de ces résultats tant attendus, avant la fermeture de l’UFR Santé prévue le même jour.

Bien évidemment, nous y associerons la Presse, ainsi que la Région Réunion laquelle a été un interlocuteur essentiel dans notre combat pour augmenter le nombre de places dans les filières Santé à La Réunion.



