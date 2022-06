Communiqué Université : La CGTR Educ’Action dénonce des erreurs administratives "gravissimes et maltraitantes"

Communiqué de la CGTR Educ'Action : Par N.P - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 15:29

Le 16 juin 2022, la section université de la CGTR Educ’Action a organisé une réunion d’information syndicale à laquelle plus de 50 personnes ont assisté.



Dans la presse, Monsieur le Président de L’université indique que “la rencontre avec la CGTR a été impossible ce semestre”

2 réunions ont été proposées pour la section CGTR Educ’Action cette année. Une première réunion en mars mais reportée par le cabinet, la deuxième réunion de dialogue social a été reportée à la demande de la CGTR Educ‘Action (pour raison médicale) . Une nouvelle date nous a été proposée, positionnée le 10 mai 2022, pour être ensuite annulée 3h avant, par le cabinet du Président !



Le Président parle d’un suivi de la fin des contrats, dit qu’il n’y pas d’erreurs administratives et affirme que la situation est totalement en règle.



Non, la situation n’est pas totalement en règle. Pour la CGTR Educ’Action, les erreurs administratives sont même gravissimes et maltraitantes envers l’ensemble des personnels de l’établissement. Voici quelques exemples :

- Non perception de salaire au mois de décembre 2021 pour un certain nombre de contractuels,

- Non perception pendant plusieurs mois par des contractuels de la totalité de leur salaire dû,

- Changement du motif de non renouvellement du contrat de travail entre ce qui est annoncé à l'agent le jour de l’entretien et ce qui est écrit dans le courrier envoyé en recommandé,

- Omission d’un certain nombre de mois dans la carrière d’un agent, compromettant ainsi sa CDIsation,

- Interprétation erronée de l’administration des conditions de CDIsation des agents,

- Non consultation et information du supérieur hiérarchique au sujet du non renouvellement de l’agent.



Monsieur le Président soutient que des réponses par mail ont été apportées au cas par cas et que des précisions y ont été notifiées. La section université CGTR Educ’Action est étonnée de ces propos car, à ce jour, sur les 3 courriers d’alertes qui ont été adressés au Président ces dernières semaines, seul le courriel du 14 juin a eu un retour de sa part pour un échange (la réponse du président a été envoyée juste après la réunion d’information syndicale organisée le 16 juin dernier par la CGTR Educ’Action).



M. le Président mentionne dans la presse que sa porte est grande ouverte. Nous aspirons qu’enfin une réponse sera apportée aux différents courriels transmis et que le dialogue social soit enfin restauré.



Monsieur le Président précise que les agents concernés ne cumulent pas l’ancienneté nécessaire pour être renouvelés en CDI, notamment en raison de certains congés.



Nous rappelons que les congés n’ont aucune incidence sur les renouvellements de contrats.



Dans chacune de ses réponses dans la presse, M. le Président fait référence au protocole ANT datant de 2020 concernant plus de 400 agents. Ce protocole a été acté en 2019 par les organisations syndicales qui en ont pleine connaissance. Au vu du contexte économique, social et sanitaire, il devient indispensable aujourd'hui de le réviser et de l’adapter, comme le prévoit l’article 5 dudit protocole.



Notre action et nos alertes, contrairement aux dires du Président, ont pour seul but de lui demander de respecter la réglementation et les textes. Ces irrégularités engendrent précarités et souffrances pour les personnels de l’Université concernés par le non-respect des textes officiels.



Il est dommageable que M. le Président assimile notre action contre les irrégularités administratives et purement sociales à une intervention à des fins électorales. La situation des conditions de travail des personnels de l’Université ne doit pas être minimisée. Au contraire, elle doit être prise au sérieux, afin que l’ensemble des personnels puissent travailler sereinement et se recentrer sur leur activité et leur mission de service public.



La section université CGTR Educ’Action se tient à la disposition du Président de l’Université pour fournir tous les éléments et documents relatant nos affirmations dans ce droit de réponse.