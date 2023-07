La grande Une Université : Ça sent le roussi pour Frédéric Miranville

Le ciel s'assombrit au-dessus de la tête de Frédéric Miranville. Alertée pour des faits de harcèlement par un groupe de femmes travaillant à l'Université, Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, a diligenté une enquête. Le rapport vient de lui être remis. D'après nos informations, le résultat serait accablant pour Frédéric Miranville et son équipe. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 18:13

Au mois de mars dernier, un groupe d'employées de l'université de La Réunion, dont plusieurs cadres, n'en pouvant plus de supporter ce qu'elles qualifiaient de faits de harcèlement et devant le peu d'empressement du parquet de traiter leurs nombreuses plaintes, décident de prendre leur courage à deux mains et d'écrire une lettre à Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur.



Les choses ne trainent pas. Quelques jours plus tard, la ministre transmet le dossier à Chantal Manès-Bonnisseau, la rectrice de La Réunion. Celle-ci reçoit les plaignantes, les écoute et adresse son rapport très rapidement au ministère.



Une semaine après, une mission composée de trois inspecteurs débarque à Gillot pour un séjour initialement prévu d'une semaine. Ils entendent les plaignantes mais, comme à La Réunion tout se sait, la nouvelle de leur présence se propage comme une trainée de poudre et ils sont très vite submergés de demandes de rendez-vous. Au point qu'ils sont obligés de prolonger leur séjour d'une semaine supplémentaire. Et même de continuer certaines auditions en visio depuis Paris. Au total, pas loin de 80 personnes auraient été entendues.



Au cours de ces entretiens, pas question de la-di-la-fé. Chaque plaignante, mais aussi certains hommes qui ont souhaité également témoigner, devait venir avec un dossier solide, avec les preuves de ce qu'elle avançait.



Il y a quelques jours, les inspecteurs ont remis leur rapport à la ministre, qui en a transmis un exemplaire aux personnes impliquées, avec uniquement la partie concernant chacun. A savoir Frédéric Miranville en sa qualité de président, mais aussi nous dit-on plusieurs de ses vice-présidents et des membres de son administration et de son cabinet. Afin qu'ils fassent valoir leurs arguments en défense, préalablement à la poursuite de la procédure.



Ce pré-rapport, qui n'est pas public, serait nous dit-on accablant. Au delà des faits de harcèlement, il serait également reproché à l'équipe dirigeante une gestion catastrophique qui mènerait l'université de La Réunion droit dans le mur.



Nous avons souhaité obtenir une réaction de Frédéric Miranville mais le service Communication de l'Université nous a fait savoir que le président ne souhaitait pas commenter ce dossier. Il est vrai qu'il risque gros. Des personnes particulièrement au fait du dossier nous expliquent que si les faits venaient à être confirmés, il pourrait être amenés à passer devant un conseil de discipline, voire devant le tribunal correctionnel si les plaintes au pénal devaient prospérer.



