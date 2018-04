A la Une . Universal Music fait de l'œil à la plateforme réunionnaise Crowdaa C'est l'heure de vérité pour Crowdaa. La plateforme vient de sortir en exclusivité mondiale un titre de l'artiste Akon, et ça se passe à La Réunion !

Crowdaa est une plateforme Américano-Réunionnaise qui propose aux artistes un accès direct à leurs fans. En effet l'interface permet aux fans d'entrer en contact avec leurs idoles; elle permet également aux artistes d'avoir une meilleure connaissance des données de ceux qui les consomment.



L'entreprise américano-réunionnaise fondée par Vigile Hoareau, originaire de Saint-Joseph, a été développée à La Réunion et emploie actuellement 4 développeurs basés à Saint-Pierre. "Notre startup a besoin de l'aide de tous les Réunionnais pour se donner toutes les chances de convaincre le géant Universal". L'application est gratuite, disponible sur iOS et sur Android.



Crowdaa a intégré Station F à Paris en novembre 2017 et a reçu en décembre le prix "Start" remis par la Ministre Annick Girardin lors de la soirée "Innovation Outremer". Depuis Janvier 2018, Crowdaa a ouvert son bureau à Santa Monica pour préparer le lancement de la plateforme aux Etats-Unis.



Tout est allé très vite ces dernières semaines, grâce à des contacts avec Universal Music et plus particulièrement Def Jam Recordings, intéressé par la nouvelle fonctionnalité "First Look" ("Avant-Gout") de la plateforme. Elle permet à l'artiste de partager une chanson où un clip en mode “découverte" avant la sortie officielle et d'identifier les fans les plus engagés pour préparer le lancement officiel, ces derniers sont ensuite gratifiés par des offres préférentielles où des cadeaux. Pour mémoire, Def Jam Recordings, label historique, a signé des artistes tels que Kanye West, Nas, 2 Chainz ou Justin Bieber.



Les Réunionnais peuvent retrouver dès maintenant le titre "These Street” de Akon en pré-écoute dans sa version limitée à 1"30 sur l'application Crowdaa. Un challenge est mis en place pour dévoiler la version complète du titre lorsque la barre des 500 "favoris" sera atteinte. Il suffit pour cela de cliquer sur l'étoile, sur le titre. La version intégrale sera disponible pour une soirée, uniquement pour les fans de La Réunion. Le reste du monde le découvrira lors de la sortie officielle de l’album.



Cette sortie exclusive est à la fois un merveilleux moyen de remercier tous les Réunionnais qui ont soutenu l'application depuis son lancement. C'est aussi un test déterminant pour la major Universal Music, qui s'intéresse de très près à nouvelle fonctionnalité "First Look" de la start-up de Vigile Hoareau.



Auriana Annonay Lu 637 fois





Dans la même rubrique : < > St-Joseph : Retrait de permis sur le champ pour un conducteur positif au cannabis Perte de contrôle en sortie de route du littoral