Unité SGP POLICE – FO: "Ras le bol de servir de défouloir à des voyous"

Face à la montée de violences envers les policiers, le syndicat Unité SGP POLICE – FO tient à réagir. "Ras le bol de servir de ‘défouloir’ à des voyous voulant se faire du flic. Les déclarations d’amour c’est bien MAIS les PREUVES d’amour c’est MIEUX!", déclare Gilles Clain, secrétaire national délégué, dans un communiqué.



Le syndicat condamne "avec force les nouvelles violences commises à l’encontre des policiers de Champigny-sur-Marne" alors que ces derniers étaient venus porter assistance à des concitoyens qui profitaient de ces moments festifs de fin d’année.



Un autre policier a été agressé lors du contrôle d’un scooter volé dès le lendemain matin, dénonce-t-il.



En moins de 24 heures, de nombreux policiers ont été agressés et blessés.



"Cette situation ne peut plus durer et ces nouvelles agressions sauvages à l’encontre des policiers mettent en exergue la recrudescence de la violence à leur encontre".



Unité SGP POLICE – FO demande que tous les moyens soient mis en œuvre pour interpeller les auteurs de "ces lâches agressions et que des sanctions exemplaires à hauteur des agressions commises soient prises".



"Protection et reconnaissance, deux mots qu’Unité SGP POLICE – FO n’a de cesse de réclamer avant que la situation ne devienne explosive".



"Les forces de l’ordre ne pourront accepter plus longtemps d’être la cible de voyous assoiffés d’en découdre avec les policiers, de les blesser voire de les tuer".



"Il est absolument nécessaire qu’une prise de conscience générale intervienne au plus vite et que la justice fasse preuve de la plus grande fermeté envers les agresseurs de représentants des forces de l’ordre".



Le syndicat interpelle également le ministre de l’Intérieur et le gouvernement afin qu’une prise de conscience soit opérée. Un rassemblement devant tous les commissariats de France et à La Réunion devant l’hôtel de police de Malartic sera organisé le mardi 9 janvier 2018, à 12h.