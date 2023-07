Unir OI : Tournoi du vivre-ensemble le dimanche 13 août

Le communiqué :



La 8ème édition qui aura lieu à la Redoute est un tournoi de football ouvert à tous et dont le but est de prôner l'échange, le vivre ensemble Réunionnais, le partage dans un contexte sociétaire délicat post émeutes.



C'est ainsi que nous convions tout le monde à cette belle journée ainsi que les associations et les corps de métiers qui œuvrent pour la protection des personnes en difficulté, isolées ou qui sont à l'initiative d'actions remarquables au quotidien par leur profession.



Toutes ces professions seront représentées lors de la manifestation sportive.



Toutes les catégories d'âge seront concernées : 8-11 ans / 12-14 ans / 15-17 ans / 18 -40 ans / 40 ans et +