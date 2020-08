Unir OI : Distribution de 200 kits de fournitures scolaires aux élèves de Saint-Denis

L’association Unir Océan Indien, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, offrira un kit de fournitures scolaires à 200 élèves de primaire et de collège issus de tous les quartiers de la ville. La distribution aura lieu le mercredi 12 août 2020 à partir de 9 h au siège d’Unir OI (86 rue Jules Auber à Saint-Denis). La rentrée est une période qui est source de dépenses importantes et donc de difficultés supplémentaires pour les familles précaires.



L'association Unir OI poursuit donc le développement de ses actions de solidarité à Saint-Denis. Dès la primaire, l’école représente un coût toujours plus élevé. Acheter des fournitures, des vêtements, payer la cantine ou l’inscription à une activité extrascolaire devient impossible pour des dizaines de milliers de familles en proie aux difficultés de tout ordre, notamment financières. Cette précarité croissante menace gravement l'égalité des chances dans les études. Face à ces inégalités, Unir OI a voulu se mobiliser sur cet autre volet de la solidarité. Elle a pu compter pour cette opération sur la collaboration précieuse de la Ville de Saint-Denis, notamment pour l’identification des bénéficiaires.



Grâce à nos généreux donateurs et la mobilisation de nos bénévoles, Unir OI aura le plaisir de leur offrir un kit comprenant 21 produits essentiel : cahiers, classeur, stylo, feutres, crayons, ensemble de traçage, compas, feuilles à dessin, rame de papier, etc. De même, parce que les enfants issus de familles en situation de précarité ne bénéficient pas des mêmes chances de réussite à l'école que les autres, notre pôle pédagogique propose un accompagnement scolaire tout au long de l'année, du primaire au post bac.