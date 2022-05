A la Une .. "Union pour la France" présente 4 candidats sur l’île

La tendance souverainiste et pro-frexit sera représentée lors des élections législatives à La Réunion avec le mouvement « Union pour la France ». Par GD - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 06:29

Le communiqué :



À l'occasion des prochaines élections législatives 2022, nous avons le plaisir de vous informer qu'un mouvement national "souverainiste", nommé "UNION POUR LA FRANCE" et regroupant les partis pro-frexit "Les Patriotes" de Florian Philippot, " Debout La France" de Nicolas Dupont-Aignan et "Génération Frexit", présidé par Charles-Henri Gallois, s'est constitué.



Cette "union sacrée" permet aux différents mouvements et partis politiques pro Frexit de pouvoir présenter des candidats dans plus de 500 circonscriptions en France et à la Réunion notamment.



Le mouvement "UNION POUR LA FRANCE" présente des candidats dans les sept circonscriptions de la Réunion. Ces derniers restent investis par leur parti, soit par "Les Patriotes" de Florian Philippot, soit par "Debout la France" de Nicolas Dupont-Aignan et se partagent ainsi les 7 circonscriptions de notre île.



Quatre (4) circonscriptions pour "Les Patriotes" et trois (3) pour "Debout La France".



"Les Patriotes" de Florian Philippot présenteront leurs candidats dans les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème circonscription.



- Il s'agit pour la 4ème circonscription de Patricia HOAREAU et son suppléant Yann SOLER

- Pour la 5ème circonscription, de Martine DIJOUX et son suppléant Michel DIJOUX

- Pour la 6ème circonscription, de Ophélie CLAIN et sa suppléante Nadine STIPO

- Pour la 7ème circonscription, de Eric MARCELY et sa suppléante Mélanie ROMIGNAC



"Debout La France" de Nicolas Dupont-Aignan, présentera ses candidats dans la 1ère, 2ème et 3ème circonscription.



Nous communiquerons très prochainement sur nos propositions locales visant à la reprise en main de notre avenir, à protéger les Français et les Réunionnais de la folie "covidiste" ambiante qui repartira de plus belle à l'automne prochain, l'adoption de mesures économiques et sociales indispensables pour redresser rapidement notre pays la France. Une restauration complète de nos libertés essentielles bafouées depuis cinq ans et enfin, favoriser la paix et non la guerre entre la Russie et l'Ukraine, par une sortie de la France de l'OTAN.