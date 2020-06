Municipales 2020 Union de la droite à Saint-Paul : Un "manger-cochon" pour La Réunion Insoumise

La gauche réagit à l'union de la droite à Saint-Paul. Présente sur la liste d'Huguette Bello, La France Insoumise s'insurge contre "une improbable union des droites".





Un "manger-cochon" qui ne laisse pas indifférents les Insoumis qui défendent un "programme écologique, social et économique ambitieux pour notre commune " face à "deux candidats déjà condamnés par la justice, que tout sépare, et qui seront incapables de gérer ensemble tant la mairie de Saint-Paul que le TCO, se partageant d'ores et déjà des places et des postes avant l'élection". Denise Delavanne, Perceval Gaillard, Patricia Crosson Vallon-Hoarau, candidats LFI sur la liste de Huguette Bello fustigent une liste d'union de la droite réunissant "des gens qui portent un programme contradictoire, qui n'ont cessé de s'attaquer violemment, voire de s'insulter durant le premier tour, tout en jurant devant les électeurs qu'ils ne travailleraient jamais ensemble".