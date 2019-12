Météo Une zone perturbée suivie par Météo France

Météo France, via le CMRS (Centre Météorologique Régional Spécialisé), a émis son premier bulletin de suivi de la zone perturbée "02-20192020".



Elle se situait à 16h ce mardi par les points 6.8 Sud / 53.4 Est, soit à 1585 km au Nord de La Réunion (au niveau des Seychelles).



Son déplacement est quasi-stationnaire. La zone perturbée reste pour le moment à un stade embryonnaire.



"Au cours des prochains jours, les conditions environnementales sont favorables à une intensification graduelle", précise le bulletin du CMRS qui indique toutefois que l'évolution des conditions pourrait ensuite stopper ou freiner un développement. "Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée au sud de Mahé reste modéré à partir de demain puis important à partir de jeudi", est-il mentionné.



Deux zones pourraient voir la formation d'un système



Une cyclogenèse pourrait également intervenir plus à l'Est, entre les Chagos et les Seychelles. "Au cours des dernières 24h sur l'océan Indien Ouest (...) Un quatuor de circulation cyclonique s'est ainsi développé à l'Ouest de 75°E. Aux deux circulations jumelles suivies depuis plusieurs jours dans la partie Ouest (...), deux autres nouvelles circulations se sont développées de part et d'autre de l'équateur plus à l'Est", indique le bulletin ZCIT (Zone de convergence intertropicale) de ce mardi.



"Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée entre les Chagos et les Seychelles devient modéré à partir de demain."



La saison cyclonique a-t-elle enclenché son véritable démarrage ? À suivre...

Amandine Dolphin - amandine.dolphin@zinfos974.com







