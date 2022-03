La grande Une Une zone perturbée entre La Réunion et Maurice : Le risque de tempête se renforce

Le dernier bulletin du Centre météorologique régional spécialisé fait état d'une zone perturbée au Nord de La Réunion. Le risque de formation d'une tempête devient plus important en début de semaine prochaine. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 16:19

Une zone perturbée se trouve actuellement au Nord des Mascareignes, entre La Réunion et l'île Maurice, explique le Centre météorologique régional spécialisé de Météo France.



Celle-ci ne devrait pas gagner en intensité mais plutôt fusionner avec la zone dépressionnaire un peu plus au Nord, au niveau de Tromelin.



Une trajectoire toujours incertaine



Le CMRS indique que les modèles prévisionnistes sont plutôt en accord sur ce qu'il risque de se passer pendant les prochains jours. Un minimum dépressionnaire devrait se former entre samedi et dimanche. Le risque est évalué jusqu'à 30% dimanche et jusqu'à 60%, mardi.



Mais c'est pour la semaine prochaine que ça se corse. Deux scénarios sont pour l'instant envisagés, un déplacement vers l'Ouest et un vers l'Est.



Dégradation des conditions possible prochainement



Le CMRS explique qu'il n'est pas pour l'instant possible de d'évaluer l'impact que ce futur système dépressionnaire pourrait avoir sur les terres habitées. Mais une dégradation du temps semble probable dès la fin du week-end et sur le début de la semaine prochaine à La Réunion et à Maurice.