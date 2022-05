A la Une .. Une zone perturbée à plus de 3700 km de La Réunion pourrait devenir tempête tropicale ce week-end

Une perturbation tropicale, la 13e de la saison cyclonique, s'est formée dans la nuit sur l'extrémité nord-est du bassin indiaocéanique rapporte ce samedi Météo-France. Le système, positionné à 4h locales de La Réunion aux points 8.1 Sud et 88.5 Est, se trouve à 3795 km à l'Est-Nord-Est des côtés réunionnaises. D'une pression au centre estimée à 999 hPa, se déplace vers le sud à une vitesse de 13 km/h. Il devrait se renforcer en tempête tropicale ce week-end tout en restant loin des terres habitées, sur une trajectoire générale vers le sud-sud-est. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 08:30

Selon les simulations de Météo-France, le système devrait prendre le nom de "Karim" s'il atteint l'ouest du 90°E (dans notre bassin). "Il devrait ensuite traverser à l'est de 90°E autour de dimanche, ce qui le fera alors passer en zone de responsabilité australienne", précise Météo-France avant d'ajouter que si la saison cyclonique s'étend principalement de novembre à avril, "cela n'empêche pas la formation occasionnelle de tempêtes tropicales hors saison".

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 08/05 à 04h locales, par 10.1 Sud / 89.6 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 09/05 à 04h locales, par 11.7 Sud / 90.6 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 10/05 à 04h locales, par 14.7 Sud / 91.8 Est.

DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 11/05 à 04h locales, par 18.4 Sud / 94.3 Est.

DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 12/05 à 04h locales, par 16.9 Sud / 95.0 Est