La grande Une Une zone dépressionnaire apporte des pluies sur La Réunion

Météo France annonce des précipitations pour la semaine et le week-end à venir. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 16:06

Les pluies seront plus présentes cette semaine et le week-end prochain à La Réunion. Cette dégradation météorologique est liée à une zone dépressionnaire qui arrive sur notre île à partir de jeudi par le Nord-Ouest. Météo France précise qu'il n'y a pour l'instant aucun risque de formation d'une tempête.







