Une vingtaine de chiens récupérés dans un état lamentable dans des squats à Saint-Denis

Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 11:47





L’effort des bénévoles est loin d’être terminé. Certains chiens, apeurés, échappent encore à leurs tentatives de capture. Ils doivent être mis en sécurité avant que ne leur soit infligé de nouvelles blessures comme ce qui est arrivé à ce chien de type royal bourbon de couleur noir.



Désormais baptisé Angel, il a reçu un coup de sabre sur le flanc gauche et se retrouve avec la patte cassée. Sa prise en charge le sauve d’une mort lente avec une plaie ouverte qui allait s’infecter.



"Nous appelons à l’aide les politiques"



Un autre chien (dans l'angle droit en bas sur la photo ci-dessus), a lui aussi reçu un coup de sabre et se trouve en soins. "Il nous reste trois chiens en danger qu’on essaye de capturer", explique le représentant de Pattounes des îles.



Cette opération sauvetage se poursuit donc. Elle a débuté à la mi-septembre et ils sont cinq bénévoles à se relayer. "On manque de mains. On est cinq, toujours les mêmes, huit jours qu’on est sur place, mais au-delà de ces interventions, nous appelons à l’aide les politiques. La police n’a qu’une brigade dédiée pour tout Saint-Denis. Ils ne peuvent pas tout faire. Ça ne peut plus continuer ainsi", alerte-t-il.



En plus des interventions habituelles, récupérer une vingtaine de chiens comme cela ajoute de la difficulté là où la situation est déjà critique. Car derrière chaque sauvetage, il faut trouver des familles d’accueil le temps qu’une famille pour la vie se manifeste.



Le 17 septembre déjà, des chiens avaient été récupérés dans un squat à Sainte-Clotilde. Une intervention possible grâce aux signalements d'habitants et qui s'était déroulée sous l'oeil des policiers.



