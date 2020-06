La grande Une Une vingtaine de Réunionnais toujours coincés à Maurice depuis le mois de mars

L’île Maurice avait soudainement fermé ses frontières aux Réunionnais le 16 mars dernier, pour protéger son territoire de la pandémie de Covid-19, alors qu’aucun cas n’était encore déclaré sur l’île soeur. À ce moment-là, La Réunion était déjà confinée et comptait une dizaine de cas confirmés. Depuis, plusieurs dizaines de Réunionnais sont toujours coincés chez nos voisins mauriciens, qui comptent eux-mêmes plus d’une centaine de leurs ressortissants bloqués sur notre île. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 16:06 | Lu 439 fois

La nouvelle est tombée ce matin. Un vol d’Air Mauritius sera finalement affrété pour rapatrier les Réunionnais coincés à Maurice lundi prochain. Un véritable soulagement pour la vingtaine de personnes restées bloquées sur l’île soeur depuis le mois de mars.



"Mon fils était venu en vacances me voir, et nous devions repartir tous les deux pour son inscription à l’université et son installation. Ça fait trois mois que nous sommes coincés ici. Jusqu’à présent notre seule option était d’embarquer dans un vol de rapatriement des ressortissants français à destination de Paris uniquement." Comme Eve Morgane, plusieurs dizaines de Réunionnais sont bloqués depuis le mois de mars sur l’île soeur sans solution.



Après avoir passé plusieurs mois à Maurice contre leur gré, sans revenus, mais avec des dépenses, difficile pour eux de sortir les milliers d’euros nécessaires pour embarquer vers Paris, pour ensuite devoir reprendre un vol pour La Réunion.



Et sur place, l’ambassade de France se montre peu coopérative :



"Lorsque nous avons contacté l’ambassade, on nous a dit qu’un vol de rapatriement vers La Réunion n’était pas possible parce que nous n’étions pas assez nombreux. Ils estimaient qu’on était 3 ou 4, et refusaient de faire un listing des Réunionnais, organisant seulement le rapatriement des « Français » vers la métropole", raconte Sophie Payet qui se trouve toujours à Maurice avec ses enfants.



Les deux Réunionnaises font appel à un avion privé



Face au mur, Sophie Payet et Eve Morgane décident de prendre les choses en main. Elles se renseignent d’abord sur la possibilité de rentrer en bateau, mais il s’avère que si le navire quitte les côtes mauriciennes, il ne pourra plus rentrer avant la réouverture des frontières.



Sophie a alors l’idée de faire appel à un avion d’une société privée basée à La Réunion. Pour une rotation (aller-retour) entre les deux îles au départ de La Réunion, comptez 2250 euros. Mais l’appareil peut transporter jusqu’à 7 personnes, qui peuvent dès lors diviser les frais.



"Sophie s’est chargée de regrouper les Réunionnais qui voulaient rentrer en lançant un appel sur Facebook. Une vingtaine de personnes l’ont contactée ! Elle ne s’attendait pas à recevoir autant d’appels ! Et moi je me suis dit que ce serait bien aussi d’aider les Mauriciens bloqués à La Réunion, en leur proposant d’embarquer dans l’avion à l’aller, et ainsi permettre de faire baisser le prix pour tout le monde", raconte Eve Morgane.



Des dates avaient déjà été envisagées pour ces vols privés, les 20 et 30 juin prochain, et le 1er, 3 et 8 juillet.



Eve Morgane, Sophie et leurs familles seront finalement rapatriées via un vol d’Air Mauritius qui leur coûtera 230 euros, alors qu’elles avaient déjà payé leur billet retour. Et avec la situation économique de la compagnie aérienne, elles n’ont pas grand espoir de revoir leur argent.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur