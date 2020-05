"Une ville au bord de la faillite" : L'appel au secours des commerçants de St-Paul

Gérants de magasins, restaurateurs, coiffeurs, artisans font part de leurs difficultés et dénoncent "l’inactivité des pouvoirs publics" durant cette crise du Covid-19. "On a complètement été oubliés dans cette crise", exprime l'un d'entre eux. "Le centre-ville compte 700 secteurs d'activités divers et variés et nous employons 2000 salariés", indique Irchad Omarjee, le président de l'association. "Pour pérenniser ces emplois nous lançons un appel solennel aux pouvoirs publics de venir en aide et d'analyser cas par cas la perte d'exploitation de chaque entreprise".



L'occasion également de lancer un appel à la population saint-pauloise : "Nous vous invitons le 11 mai à nous aider, nous soutenir en privilégiant vos achats au sein des petits commerces du centre-ville.", expriment les commerçants. En 4 heures, la vidéo a dépassé les 8 000 vues.