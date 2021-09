Une vigilance vagues-submersion lancée par Météo France

Le bulletin :



Un train de houle de Sud-Ouest arrive ce dimanche 19 septembre en cours de journée.



La houle atteint 2,50 mètres en milieu d'après-midi avant de s'amplifier sensiblement en soirée et en cours de nuit prochaine en prenant une composante Sud-Sud-Ouest. Une hauteur maximale de 4 mètres à 4,50 mètres est attendue de la Pointe des Aigrettes à La Pointe de La Table, en passant par la Pointe au Sel en fin de nuit de dimanche à lundi.



La période est voisine de 14 secondes. Le déferlement de cette houle peut entraîner une submersion des plages et des débordements sur les bords de mer. De forts courants peuvent également être observés dans les passes et les lagons.