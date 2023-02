A la Une . Une vigilance jaune fortes pluies et orages pour débuter le week end

Quel temps fera-t-il ce week end ? Météo France émet ses prévisions pour ce samedi 4 février. La Réunion est placée en Vigilance Jaune (1er niveau) Fortes Pluies/Orages de 11h à 18h qui concernera tous les secteurs de l'île sauf la région Nord. Par LG - Publié le Samedi 4 Février 2023 à 07:56

Après une nuit encore bien arrosée dans le sud-est du département, le réveil est globalement lumineux sur l'île mais le coin sud-est entre Saint-Joseph et Sainte-Rose reste sous la menace de la pluie. D'ailleurs les plages de soleil de la matinée sont un peu trompeuses, on reste dans un environnement humide et instable, et les nuages de pente ne tardent pas trop à se mettre en place un peu partout.



A la mi-journée, des poches d'éclaircies sont encore visibles dans les cirques mais la majorité des hauts sont déjà couverts avec, localement, les premières averses. Dans l'après-midi, l'activité pluvieuse monte d'un cran, des coups de tonnerre se font entendre par endroit, soyez attentifs particulièrement en montagne à des possibles montées des eaux. Aucune région montagneuse n'est sereinement à l'abri de bonnes averses, même si la région Nord semble moins concernée.



Les hauts de l'ouest et en particulier Saint-Leu pourrait être la région la plus arrosée de l'après-midi.



Le bord de mer est plus protégé notamment là ou le vent souffle, 60 à 70 km/h de Saint-Jo à Saint-Pierre, 50 à 60 de Champ Borne à Saint-Denis. Débordements pluvieux à prévoir sur la route en corniche, et persistance de conditions dégradées par intermittence sur la bordure côtière du Volcan.



L'état de la mer évolue peu, la houle d'alizés (2 mètres) a pris le relais de la houle australe du début de semaine.