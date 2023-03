A la Une . Une vigilance Vagues-Submersion Jaune déclenchée pour le Sud, Sud-Ouest

Prudence lors de vos sorties au bord de la mer dans l'Ouest et le Sud ce dimanche. Par LG - Publié le Dimanche 26 Mars 2023 à 10:52





Une houle de Sud-Sud-Ouest déferle actuellement sur ces zones allant de la pointe au Sel à la pointe de la Table. Cette houle commencera à faiblir en soirée de ce dimanche.



La prudence est de mise sur les rivages de ces zones. Météo France Réunion rappelle qu'une Une vigilance Vagues-Submersion Jaune a été déclenchée pour les zones du rivage Sud et Sud-Ouest de La Réunion ce dimanche vers 10 heures.Une houle de Sud-Sud-Ouest déferle actuellement sur ces zones allant de la pointe au Sel à la pointe de la Table. Cette houle commencera à faiblir en soirée de ce dimanche.La prudence est de mise sur les rivages de ces zones. Météo France Réunion rappelle qu'une vigilance Fortes Pluies/ Orages Jaune est toujours en cours sur les zones Est, Sud-Est et Sud