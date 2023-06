A la Une . Une vidéo de Pierre Palmade en boîte de nuit circule et fait jaser

Alors qu'il est sous le coup d'une mise en examen suite à l'accident qu'il a provoqué, l'humoriste a été vu le week-end dernier dans une discothèque bordelaise. Une présence qui dérange de nombreuses personnes, mais qui respecte son contrôle judiciaire. La direction de l'établissement nie sa présence, mais de nombreuses preuves démontrent le contraire. Par GD - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 16:54





Depuis dimanche, des images de lui en boîte de nuit le week-end dernier à Bordeaux circulent sur internet. Une présence aussi dérangeante qu'étonnante pour certains, en raison de son hospitalisation et de son contrôle judiciaire. Il y a tout juste 4 mois, Pierre Palmade défrayait la chronique après avoir provoqué un terrible accident de voiture qui avait blessé grièvement une famille et dont la mère enceinte avait perdu son enfant. L'humoriste avait consommé des stupéfiants avant de prendre la route. Il a depuis été mis en examen pour "homicide et blessures involontaires" et placé sous contrôle judiciaire Depuis dimanche, des images de lui en boîte de nuit le week-end dernier à Bordeaux circulent sur internet. Une présence aussi dérangeante qu'étonnante pour certains, en raison de son hospitalisation et de son contrôle judiciaire.

Une présence légale



"Son contrôle judiciaire a subi des modifications début juin, et il n'est plus soumis à une obligation d'hospitalisation 24 heures sur 24", a déclaré le parquet de Melun à l'AFP. Depuis début juin, Pierre Palmade est suivi au CHU Pellegrin de Bordeaux. Il a en outre l'interdiction de quitter la région Nouvelle-Aquitaine et a l'obligation de résider à un endroit précis.



Néanmoins, le comédien est maintenant libre de se déplacer, d'autant plus qu'il avait déjà bénéficié d'un premier assouplissement de son contrôle judiciaire début mai, lui permettant de sortir du CHU le week-end, comme cela avait été révélé par



Cependant, son contrôle judiciaire lui impose de poursuivre ses soins et lui interdit tout contact avec les victimes, ainsi que la conduite d'un véhicule.



La direction nie sa présence



De son côté, la direction de la boîte de nuit n'était pas prête à assumer le bad buzz. Contacté par plusieurs médias, le propriétaire a d'abord affirmé qu'il s'agissait d'une vidéo datant d'avant le Covid.

Malheureusement pour eux, la rubrique Checknews de Libération a poursuivi ses investigations. En s'appuyant sur Shayara TV, un compte Twitter spécialisé dans la diffusion d'actualités people, qui a partagé de nombreux tweets de clients présents, les métadonnées des photos attestent de l'heure et de la date. Le propriétaire avait lui-même posté une photo de lui avec Pierre Palmade sur son compte Snapchat avant de l'effacer. Il avait accompagné la photo d'un message : "Merci Pierre Palmade d'être passé, tu resteras toujours le temple du rire".

