Une victoire fleuve de la sélection réunionnaise

Même si Jean-Michel Fontaine inscrit le premier but (24ème minute) de cette seconde édition de la Coupe de l'Outremer, c'est surtout Willy Visnelda, auteur d'un quadruplé (66, 73, 87, 90ème), qui a brillé.Tenante du trophée, la sélection de La Réunion commence de la plus belle des manières le tournoi. Une mise en jambe pour préparer la confrontation de samedi face à la sélection de Mayotte (groupe A).La fiche du match :Stade Michel Hidalgo de Saint-Gratien : La Réunion bat Saint-Pierre et Miquelon par 11 à 0 (2 - 0) - Buts pour la Réunion : Fontaine (24e) Gastrin (31e) Ngongue (56e) Farro (59e, 88e) Mounoussamy (61e) Visnelda (66e, 73e, 87e, 90e) Basquaise (76e) - Arbitrage : M Douglas.