A la Une . Une veillée mortuaire provoque un cluster à Saint-Louis

L'ARS tente de retracer l'ensemble des personnes qui ont pu assister à une veillée mortuaire à Saint-Louis il y a un peu plus d'une semaine. Ce cluster avait déjà été identifié vendredi dernier lors du dernier bilan de la préfecture mais le nombre de personnes cas-contact et donc potentiellement contaminées reste à déterminer. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 16:12 | Lu 3846 fois

Une personne testée COVID+ a participé à une veillée mortuaire d’un enfant en bas-âge, à Saint-Louis du 21 au 23 janvier 2021, avec une cérémonie organisée le dimanche 24 janvier à l’Eglise de Roches Maigres.



À ce jour, 10 personnes sont contaminées et plusieurs centaines de personnes sont susceptibles d’avoir participé à cet évènement selon les chiffres de l'Agence régionale de santé.



Une opération de dépistage est organisée ce mardi 2 février par l’ARS et la commune de Saint-Louis dans les locaux de l'ancien site de l’école Saint Joseph de Cluny au 207 rue Lambert ce 2 février de 8h00 à 12h30.



Les personnes qui ont participé à cette veillée mortuaire sont invitées à se faire dépister