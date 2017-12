Une vaste arnaque à la défisc' au tribunal aujourd'hui

Les faits remontent à pas moins de quatorze années, l'affaire a été renvoyée quatre fois. Il s'agit d'une vaste affaire d'arnaque à la loi Girardin, impliquant 34 prévenus, ayant fait de nombreuses victimes, des investisseurs métropolitains, pour un préjudice évalué à 40 millions d'euros pour quelques 90 investisseurs, et à 20 millions pour le fisc.



L'un des prévenus, personnage clef de l'affaire, désigné comme l'instigateur de l'arnaque, est décédé. Un autre prévenu, apporteur d'affaires, sera absent, pour cause de situation financière calamiteuse, ruiné et vivant désormais du RSA en métropole. L'issue du procès est très incertaine, selon le Journal de l'Île.



Le procès est prévu pour durer dix jours.