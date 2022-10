A la Une . Une vague rose ​déferle à Saint-Benoît pour lutter contre le cancer du sein

Le mois d'Octobre rose s'est achevé à Saint-Benoît ce samedi par la grande marche rose qui a réuni des centaines de personnes relayant cet inlassable message de prévention. S’il est détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. Par LG - Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 à 09:27

"Depuis plusieurs années, la commune de Saint-Benoît est au cœur de l'action dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Durant tout le mois d'octobre, diverses manifestations étaient organisées partout sur le territoire : ateliers de gym après cancer, rando, marches, promenade, sport en eau calme, ateliers de nutrition, sensibilisation auprès des seniors, etc.



Ce samedi, la traditionnelle grande marche rose est venue clôturer cette campagne de sensibilisation. Une vague rose de près de 300 personnes a déferlé dans les rues de la cité bénédictine pour soutenir la cause. Nouveauté de cette édition, la ville accueillait pour la première fois une marraine en la personne de la chanteuse Clara Roland.



Durant la marche, plusieurs messages de prévention ont été diffusés par les participants sur des panneaux : "Le dépistage précoce peut sauver des vies", "Un réflexe pour la vie : la mammographie", "Par tous les SEINS, faites-vous dépister !" ou encore, "Toulézan fau ou okip out tété !".



Octobre rose se termine mais le combat continue ! Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition", indique la mairie de Saint-Benoît.