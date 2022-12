Communiqué Une unité kangourou au GHER

Comme les maternités du CHU Félix Guyon et du CHU Sud Réunion, le GHER se dotte d’une unité kangourou afin d’améliorer l'expérience des mères lors de la naissance mais aussi nourissons venus au monde da façon prématurée. Par N.P - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 10:09

A l’instar des bébés kangourous bien au chaud dans la poche ventrale de leur génitrice, les nouveau-nés prématurés peuvent eux aussi être portés par leur maman, peau contre peau, pour leur donner de la chaleur et servir ainsi de couveuse naturelle. L'unité kangourou est donc une méthode de soins précoces pour les bébés prématurés ou de faible poids, qui consiste à les placer contre le corps de leur mère sous la supervision de professionnels de santé et en toute sécurité.



Apparue en 1978, en Colombie, afin de palier le manque de couveuses, cette méthode offre de nombreux bienfaits aux bébés et à leurs mères. Elle permet de maintenir la température du bébé à un niveau stable, ce qui peut améliorer sa croissance et sa santé de façon générale. Elle peut également favoriser l'allaitement maternel en stimulant la production de lait et en facilitant le contact entre la mère et son enfant. En outre, elle peut aider les mères à se sentir plus impliquées dans les soins de leur bébé et à établir une relation plus forte avec lui. Da façon pratique, le bébé est simplement installé sur la poitrine de la mère et maintenu par un morceau de tissu noué autour du buste.



« L’ouverture de cette unité kangourou au GHER de Saint-Benoit répond à notre volonté de garantir un égal accès à l’offre soins pour l’ensemble de la population réunionnaise. Cette nouvelle compétence mis au service des parents et à leurs nouveaux-nés de l’Est s’inscrit pleinement dans la recherche d’excellence pour la prise en charge des patientes et des nouveaux-nés de l’Est. » - Lionel CALENGE, Directeur général du CHU de La Réunion et du GHER.



Inaugurée ce jour, cette unité Kangourou du service de maternité du GHER, labellisé Maternys l’année dernière, dispose d’une capacité d’acceuil de 6 lits et accueille les nouveau-nés (à terme ou d’état gestationnel supérieur à 34 semaines d’aménorrhée) nécessitant des surveillances et soins néonataux spécifiques pour une pathologie bénigne ou démarche préventive.



« Cette démarche d’unité kangourou au GHER s’inscrit dans la continuité des nombreuses démarches actuellement mises en place par la maternité du GHER pour promouvoir le lien mère enfant avec toujours plus de bienveillance. Un renforcement du personnel soignant permet cet accompagnement rapproché et cette unité kangourou s’inscrit dans les nombreux projets du pôle en lien avec le label qualité MATERNYS. L’ouverture prochaine, début 2023, d’un salon d’accueil et d’échanges « parents -bébé » au sein de la maternité traduit encore cette volonté d’échanger, d’informer au mieux les nouveaux parents en les mettant au centre de la prise en charge. » - Dr Cyril EBOUE, chef du pôle femme, mère, enfant du GHER de Saint-Benoit