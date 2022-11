Une unité du RAID envoyée en renfort à Mayotte

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, annonce l'arrivée à Mayotte d'une dizaine de policiers du RAID (Recherche assistance intervention dissuasion). Le ministre chargé des Outre-Mer, Jean-François Carenco, a précisé lors du Congrès des Maires que l'unité d'élite serait dans l'île aux Parfums dès ce mardi.Des violences ont à nouveau éclaté à Mayotte ce week-end. Une expédition punitive a été lancée en vengeance suite aux violences du week-end dernier où un jeune a eu la main sectionnée. Trois blessés sont à déplorer et une dizaine d'habitations ont été détruites Les policiers, épaulés par les gendarmes, sont intervenus à deux reprises, samedi et dimanche, pour disperser les jeunes cagoulés et armés Dans la semaine, l'escalade de la violence avait atteint des niveaux dramatiques avec plusieurs attaques menées contre des bus scolaires