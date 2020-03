La grande Une Une troisième soignante positive au Covid-19 à La Réunion





Selon nos sources, une troisième soignante est malade du Covid-19. Il s'agit d'une infirmière du service de réanimation chirurgicale du CHU de Saint-Pierre. Elle serait, selon nos informations, en arrêt maladie. Après avoir présenté des symptômes du Covid-19, elle a demandé à subir un test de dépistage qui s'est avéré positif.On ignore pour l'instant par quel biais elle a contracté le virus.Les symptômes du Covid peuvent, dans sa forme simple, évoquer une dengue avec de la fièvre, des courbatures, des maux de tête... c'est pourquoi ses collègues ont envisagé deux possibilités, la dengue ou le Covid-19.Pour l'heure, il s'agit donc de la troisième soignante atteinte par le nouveau virus, après une aide-soignante du Tampon et une infirmière du Centre Hospitalier de l'Ouest. Nicolas Payet Lu 12553 fois