Aucun système dépressionnaire n'est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien mais une zone suspecte est présente, et il y a un risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours, observe Météo France dans son bulletin de ce mercredi 22 mars à 16h22 locales de La Réunion.



"Une très faible zone dépressionnaire est en cours de formation sur le centre du bassin, entre les Maldives et les Chagos, et a un risque faible (probabilité de 10 à 30%) d'évoluer en tempête tropicale à partir de dimanche tout en circulant au large du nord-est de Rodrigues.



Même en cas de développement en tempête tropicale, cet éventuel système ne présente aucun risque d'impact direct pour les terres habitées pour les 5 prochains jours.



Le prochain bulletin est attendu pour demain vers 16h.