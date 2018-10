Une trentaine de futurs animateurs formés au BAFA

Une trentaine d’agents salariés des associations de Saint-Paul et des intervenants dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires bénéficient d’une formation au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA), du lundi 15 au vendredi 20 octobre 2018. (Photo d’archives)



Direction pour eux l’école primaire Jean-Monnet à Plateau Caillou pendant six jours afin de finaliser leur formation au BAFA. Et ce grâce à une session d’approfondissement dispensée par le Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation actives (CEMÉA) de La Réunion.



Il s’agit d’une ultime étape essentielle à l’obtention du fameux sésame délivré par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS).



La ville saint-pauloise, par le biais du partenariat avec la Caisse d’allocations familiales, souhaite poursuivre son soutien au secteur de l’animation.



Une façon d’apporter cette aide aux associations de quartier afin que ces structures puissent mieux répondre aux besoins des jeunes saint-paulois durant les différents activités éducatives proposées tout long de l’année sur la commune.